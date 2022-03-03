Остановлено движение поездов из Одессы в Арциз, Измаил и Белгород-Днестровский

В Одесской области из-за угрозы диверсий приостановлена ​​железнодорожная связь областного центра с населёнными пунктами в направлении Белгород-Днестровского, Арциза и Измаила.

Об этом со ссылкой на руководство регионального филиала «Укрзализныци» сообщает «5 канал».

«С Измаилом пока большой вопрос, потому что угроза по измаильскому направлению большая — только за вчерашний день были 4 воздушных тревоги в непосредственной близости от инфраструктуры дорожной. Плюс стратегически важным объектом является Белгород-Днестровский мост. Мы за ним внимательно наблюдаем и пытаемся не рисковать жизнью людей», — отметил директор регионального филиала «Одесская железная дорога» Сергей Никулин.

По его словам, на остальной территории Украины железнодорожное сообщение работает везде, где наши военные удерживают контроль над городами. Все критические ситуации быстро решаются.

Отмечается, что поскольку на Одесчине железнодорожные пути пролегают через мосты и узкие места возле моря, существует опасность нападения диверсантов, высадки российского десанта на побережье и воздушных тревог. Восстановить сообщение в одесском филиале готовы, как только ситуация на юге региона стабилизируется.

По информации АО «Укрзализныця», сегодня, 3 марта, в одесском направлении будут отправляться поезда по таким маршрутам:

Регулярные рейсы по станции Киев:

145 Киев Пас — Измаил 17.50

105 Киев Пас — Одесса Гл. 21.15

Регулярные рейсы по станции Харьков:

007 Харьков-Пас — Одесса Гл. 21.43

Регулярные рейсы по станции Винница:

105 Киев Пас — Одесса Гл. 00.28

078 Одесса Гл.- Ковель 00.58

106 Одесса Гл.- Киев Пас 03.54

146 Измаил – Киев Пас 07.45

Отмечается, что график всех поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации.

Как сообщала Одесса News, никакие эвакуационные поезда из Одессы не назначены.

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