Хапуги-подрядчики наживались на ремонте школы и детского приюта в Одесской области

За хищение средств при ремонте детского приюта в Березовском районе и школы в Арцизе будут судить подрядчиков.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Так, прокуроры Березовской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении директора подрядной компании и инженера технического надзора по факту служебного подлога и присвоения бюджетных средств при выполнении строительных работ по капитальному ремонту приюта для детей в Березовском районе.

Здесь обвиняемые внесли в акты приёмки выполненных строительных работ недостоверные сведения об объёмах фактически выполненных работ и подписали их. В частности, подрядчик завысил объём стройработ при устройстве полов и утеплении здания приюта. В результате таких противоправных действий подельников государству нанесено почти 160 тысяч гривен ущерба.

А болградские прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении директора строительной организации, обвиняемого в служебном подлоге и присвоении бюджетных средств при капитальном ремонте благоустройства территории общеобразовательной школы в г. Арциз. Обвиняемый подготовил проектную документацию на устройство тротуарной плиткой площадки перед школой площадью 812 м кв на почти 1 млн грн, в которую внёс недостоверные сведения об объёме необходимых работ и завысил стоимость материалов, в частности, по плитке втрое дороже рыночной.

В дальнейшем выполнил указанные работы уже как подрядчик, подписал акты выполненных работ и финансовые документы, зная, что в них указаны недостоверные сведения. В этом случае государству нанесено более 400 тыс грн ущерба.

Одесса News рассказала подробности строительной аферы при капитальном ремонте стадиона школы в Киевском районе Одессы.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры, Одесса News

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