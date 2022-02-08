Зеленский ответил Путину на «терпи, моя красавица»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина по поводу выполнения Минских соглашений Украиной «Нравится-не нравится, терпи, моя красавица».

На вопрос журналиста по поводу вчерашнего фривольного заявления Путина Зеленский ответил во время совместной с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном пресс-конференции, сообщает Укринформ.

“Путин прав в том, что Украина – «красавица», а вот «моя» – это уже перебор. Относительно терпения… Украина очень терпеливая, потому что это мудрость, потому что это важно не только для Украины, но и всей Европы», — сказал он.

По словам Зеленского, от терпения Украины зависит вопрос эскалации в регионе.

«Мы защищаем свою страну. Мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на них, а ведём себя очень достойно», – отметил Президент.

Он подчеркнул, что именно в терпении наша мудрость.

Как сообщала Одесса News, Путин после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном во фривольной форме потребовал от Президента Украины Владимира Зеленского исполнения «Минска», отметив именно российскую трактовку соглашений. В этом контексте он сказал русскую поговорку: «Нравится-не нравится, терпи, моя красавица!».

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod