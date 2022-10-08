Одесский «Профессор» получил 15 лет тюрьмы за госизмену

В Одесской области к 15 годам лишения свободы приговорили агента российской ФСБ под псевдонимом «Профессор».

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

«При публичном обвинении прокуроров Одесской областной прокуратуры к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества осуждён житель Одессы за государственную измену (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в сообщении.

Прокуроры в суде доказали, что мужчина после 24 февраля был завербован представителями ФСБ РФ. От российских кураторов получил псевдоним «Профессор».

«Он собирал информацию о местах расположения блокпостов, количестве и вооружении украинских защитников, сил противовоздушной обороны, командных пунктов, правоохранительных органов и спецслужб, промышленных объектов военного назначения на территории области, а также информацию о местах поражения ракетными ударами», — говорится в сообщении.

Приговорённый разведывал способы укрепления штаба оперативного командования «Юг», Одесской областной военной администрации, СБУ и ГУ Нацполиции в области.

Разведывательную информацию в виде текстовых сообщений и координат с фото- и видеосопровождением он передавал почти каждый день и получал вознаграждение на карточный счёт.

В судебном заседании мужчина вину признал полностью и дал обличительные показания.

Фото: Офис Генпрокурора

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