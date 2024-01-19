В бою за Украину погиб житель Одесской области Владислав Бессараб, светлая память

На фронте погиб защитник из Арциза Одесской области Владислав Бессараб.

Об этом в Facebook сообщил мэр Арциза Сергей Парпуланский.

Герою навсегда останется 28. У него остались жена и двое детей.

Прощание с Владиславом прошло 29 октября 2023 года. Похоронили защитника на Аллее славы Арцизского центрального кладбища.

Одесса News информировала о гибели 22 октября 2023 года на Донецком направлении при исполнении воинских обязанностей жителя села Белолесье Одесской области, солдата 79-й десантно-штурмовой бригады Вадима Славенко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сергей Парпуланский/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy