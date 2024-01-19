Одесские чиновники назвали причины падения трубы котельной «Северная»

Во время непогоды в ноябре 2023 года была повреждена труба на котельной «Северная-2», что в Пересыпском районе Одессы. 18 января состоялась пресс-конференция на тему «Котельная Северная-2: выводы экспертизы».

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, на пресс-конференции о результатах экспертизы доложили представителям средств массовой информации директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова и ректор Одесской государственной академии строительства и архитектуры Анатолий Ковров.

Ректор озвучил экспертный вывод академии, согласно которому среди главных причин разрушения трубы было выделено два основных: аномальные погодные условия и низкое качество выполнения работ при строительстве ствола трубы.

«По окончании отопительного сезона остаток повреждённой трубы будет демонтирован, начнётся строительство новой дымовой трубы. До начала следующего отопительного сезона планируем ввод её в эксплуатацию. Тендер на проектирование уже объявлен», — отметила директор КП «ТМО» Анна Позднякова.

Кроме того, объявлен тендер на обследование других дымовых труб предприятия во избежание аналогичных ситуаций.

Как сообщала Одесса News, труба на ул. Паустовского была построена в 1989 году и последний капитальный ремонт проходил в 2014 году. В 2020 году на объекте проходила плановая экспертиза, никаких дефектов не было обнаружено.

Из-за чрезвычайной ситуации без отопления остались 246 многоквартирных домов, 120 тысяч населения, 25 образовательных и медицинских учреждений.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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