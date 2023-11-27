В Одессе упала 100-метрова труба котельной, Нацгвардия помогает в борьбе со стихией

В Одессе в результате сильного ветра на одной из городских котельных большой мощности на ул. Паустовского произошла авария – упала труба высотой более 100 метров.

Об этом 27 ноября сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

«Мы мгновенно собрали штаб на месте и всех специалистов. Сейчас оцениваем повреждения и уже приступили к аварийным работам. Утром оценим масштаб повреждений и отработаем план работ, чтобы сделать всё, чтобы котельная как можно быстрее начала работать», – заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Канал сообщил, что все районные большие котельные, которые вчера выключили из-за перепадов напряжения электроэнергии, работают и начали подавать тепло в дома, кроме котельной на улице Паустовского.

Для оказания помощи ГСЧС по ликвидации последствий стихийного бедствия на дорогах Одессы и Одесской области задействовано 29 военнослужащих воинских частей подчинения Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии. Для расчистки снежных заносов, буксировки застрявшей техники и эвакуации граждан нацгвардейцы используют военную технику. Бойцами НГУ эвакуировано 225 человек и 23 ед. техники.

Одесса News информировала, что в связи со значительными повреждениями контактной сети на многих маршрутах электротранспорт в Одессе пока не работает.

Фото: instagram.com/poskot.town, Нацгвардия

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