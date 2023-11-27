В водах Греции затонуло судно с солью, а вблизи Анапы (РФ) сел на мель сухогруз

26 ноября возле греческого острова Лесбос в Эгейском море затонуло грузовое судно Raptor, перевозившее соль.

Об этом сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на греческое Ekathimerini.

Отмечается, что на судне, которое ходило под флагом Коморских Островов и было собственностью ливанской компании, находился экипаж из 14 человек: 11 египтян, два сирийца и один гражданин Индии. Судно направлялось из Египта в Стамбул (Турция).

В районе пребывания Raptor была буря, сила ветра достигала восьми баллов по шкале Бофорта (высота волны до 7,5 метра). Предположительно, судно начало набирать воду.

Около 7.00 судно подало сигнал бедствия, сообщив о механической неисправности. Через 80 минут капитан объявил, что Raptor накренилось. После этого судно исчезло с радаров.

Одного моряка спас вертолёт военно-морских сил Греции.

По данным издания, остальных 13 членов экипажа искали пять находившихся с местом бедствия грузовых судов, три катера, вертолёт и фрегат ВМС Греции.

Агентству Reuters представитель береговой охраны сообщил, что одно тело уже нашли, ищут остальных 12 человек.

Из-за шторма в Чёрном море на мель вблизи Анапы, в районе посёлка Витязево (РФ), выбросило сухогруз Blue Shark под флагом Белиза, сообщает Росморречфлот. Оно было с грузом ячменя для Египта. По словам капитана судна, на борту находится 21 человек экипажа — граждане Сирии, Индии и Египта. Ветер и волны сорвали судно с якорей вечером 26 ноября и оно дрейфовало в сторону берега, пока не село на мель.

В настоящее время сухогруз находится на мели в непосредственной близости от берега. Специалисты разрабатывают план аварийно-спасательной операции.

Одесса News информировала, что пропавшее во время шторма турецкое грузовое судно Kafkametler, шедшее из России, затонуло возле черноморского побережья Турции 19 ноября.

Фото: Береговая охрана Греции, paluba.media

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