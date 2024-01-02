Украина в ночь на 2 января вновь подверглась атакам врага

В ночь на 2 января 2024 года враг повторил массированную атаку средствами воздушного нападения разных типов, как это было несколько дней назад – 29 декабря 2023 года.

Атакованы гражданская и критическая инфраструктура, промышленные и военные объекты. Основное направление удара – столица Украины.

В первой волне атаковали «шахедами» с юго-восточного направления, с последующим движением по разным регионам Украины. Все 35 ударных БПЛА «Shahed-136/131» были уничтожены противовоздушной обороной.

Утром враг применил стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС. 16 самолётов вышли на рубеж пуска около 6.00 и запустили не менее 70 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

С 07.30 были зафиксированы пуски десяти аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал» с истребителей МиГ-31К. Также противник атаковал с моря тремя крылатыми ракетами «Калибр», а с севера – 12 ракетами, летевшими по баллистической траектории типа Искандер-М/С-300/С-400. Из самолётов тактической авиации Су-35 применены четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П.

По предварительным результатам противник применил 99 средств воздушного нападения – ракет разных типов. Уничтожены 72 воздушные цели: — 10 из 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал»; — 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; — 3 из 3 крылатых ракет «Калибр».

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy