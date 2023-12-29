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  4. При выполнении боевой задачи погиб житель Рени Одесской области Виталий Колиоглу

При выполнении боевой задачи погиб житель Рени Одесской области Виталий Колиоглу

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10 октября в Чугуеве Харьковской области при выполнении боевого задания погиб житель Рени Измаильского района, радиотелефонист взвода наблюдения, старший солдат ВСУ Виталий Колиоглу.

Об этом сообщил в Facebook председатель Измаильской райгосадминистрации Родион Абашев.

«От имени Измаильской районной военной администрации и от себя лично выражаю искренние соболезнования семье и близким умершего защитника Украины. Пусть светлое воспоминание о Виталии навсегда останется в памяти тех, кто знал его, любил и уважал», — написал начальник РВА.

Виталию было 30 лет. В ряды ВСУ он вступил задолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

У воина остались мать и сестра.

По рассказам сестры Виталия — Ирины Павловой, «Виталик был ранен, имел несколько контузий, плохо слышал. Ранение было серьёзное, в руку он его получил в Бахмуте в результате обстрела запрещёнными фосфорными боеприпасами. Он перенёс три операции, последнюю делали в Одессе, вытащили обломки, но рука всё равно оставалась частично недееспособной. Но когда позвонили из части, где он служил, и сказали, что нужна его помощь, он, как только почувствовал себя лучше, сразу же это было в августе этого года, вернулся на фронт. Несмотря на последствия контузий, ранение, он до последнего рвался в бой».

Виталий Колиоглу служил на донецком и луганском направлениях, а с началом полномасштабной войны побывал на самых горячих точках фронта: участвовал в боях за освобождение Изюма, воевал в Новой Каховке (Херсонская область), Бахмуте. Последнее место службы – г. Купянск Харьковской области.

Одесса News сообщала, что 10 октября 2023 года во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Кременная Северодонецкого района Луганской области погиб наводчик-оператор первого разведывательного отделения взвода разведки специального назначения старший солдат ВСУ воинской части А3057, житель Южного Сергей Дмитриев.

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