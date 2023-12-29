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После ночной атаки дронами утром россияне нанесли по Одессе ракетный удар

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После ночной атаки дронами утром 29 декабря россияне нанесли по Одессе ракетный удар.

Враг попал в жилые дома мирных жителей. В результате атаки двое одесситов погибли. 15 человек получили ранения, среди них двое детей – 6 и 8 лет, — сообщает в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Отмечается, что все пострадавшие в настоящее время получают помощь в медицинских учреждениях города. Двое раненых в тяжёлом состоянии.

«На месте работают все соответствующие службы», — говорится в сообщении.

ООГА уточняет последствия ночной дроновой атаки: «Относительно ночной атаки ударными беспилотниками. В Одесском районе произошло попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры. А в Одессе обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка. Возник пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС. 10 «шахедов» уничтожили наши силы ПВО. Пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы».

Фото: ООГА

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