С 1 января подорожают выдача водительских прав и регистрация авто

Кабмин Украины постановлением №1386 от 27 декабря внёс изменения в размер платы за предоставление ряда услуг МВД.

Согласно документу, с 1 января увеличивается стоимость услуг территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД, сообщило «Суспільне».

В частности, выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами увеличится с 26 грн до 230 грн; принятие теоретического экзамена – с 13 грн до 250 грн; принятие практического экзамена – с 13 грн до 420 грн; регистрация, перерегистрация колёсных транспортных средств всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации или его формированием в электронной форме и присвоением буквенно-цифровой комбинации номерных знаков с их выдачей или без таковой, снятие с учёта транспортного средства с выдачей учётной карточки и номерных знаков для разовых поездок – с 200 грн до 350 грн.

Одесса News информировала, что с 26 сентября 2022 года сервисные центры МВД изменили порядок получения и замены водительского удостоверения, согласно которому теперь нет разницы, куда обратиться, чтобы восстановить документы, сдать экзамены или обменять водительские права. Это можно сделать где угодно, независимо от места регистрации.

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