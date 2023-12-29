ВС ВСУ: Столько целей одновременно на нашем мониторе мы ещё не видели

Во время массированного ракетного удара по Украине 29 декабря путинская Россия использовала, по предварительным данным, 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95 и почти все имеющиеся на вооружении виды ракет, также запускались ударные беспилотники.

Об этом заявил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube телеканал «Рада».

По словам спикера ВС ВСУ, оккупанты использовали аэробаллистические ракеты Х-47 «Кинжал», баллистику, С-300, крылатые ракеты, дроны-камикадзе, а также ракеты типа Х-22 или Х-32. Около 18 стратегических бомбардировщиков запускали крылатые ракеты Х-101/Х-505. Были использованы все возможные виды ракет – «видимо, только «Калибров» не было», уточнил представитель Воздушных Сил.

«Столько целей одновременно на нашем мониторе мы ещё не видели. Карта фактически вся была в воздушных целях врага – по всем областям, по всем направлениям», – отметил Игнат, указав, что оккупанты сначала провели разведку боем дронами, а затем запустили ракеты разных типов.

Одесса News информировала, что после ночной атаки дронами утром 29 декабря россияне нанесли по Одессе ракетный удар. Враг попал в жилые дома мирных жителей. Погибли двое одесситов, 15 человек получили ранения, среди них двое детей – 6 и 8 лет. Двое раненых в тяжёлом состоянии.

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