Именная ручка Байдена продана в Украине за 600 тысяч гривен

Государственный концерн «Укроборонпром» передал именную ручку Президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена новому владельцу, купившему её на благотворительном аукционе.

Об этом Укроборонпром сообщил в Теlegram.

«Сегодня мы передали именную ручку Джо Байдена победителю благотворительного аукциона, организованного Прозорро.Продажи совместно с Укроборонпромом», — говорится в сообщении.

Отмечется, что покупатель приобрёл лот за 600 тысяч гривен, Эти средства будут использованы на закупку пикапов для 47-го батальона Вооружённых Сил Украины.

“Победитель торгов попросил не делать достижения из его поступка, прокомментировав это так: “Мы просто помогаем. Не ради внимания к себе. Во внимании сейчас нуждаются наши Вооружённые Силы», — говорится в сообщении.

В Укроборонпроме отметили, что Александр – один из участников благотворительной инициативы для поддержки украинских волонтёрских организаций и движений. Участники благотворительной инициативы решили принять участие в аукционе, чтобы помочь новосозданному батальону под командованием Ивана Шаламаги и Валерия Маркуса.

Александр и его коллеги занимаются вопросами поддержки ВСУ и украинцев, которые из-за войны оказались в затруднительном положении.

«Такие люди – это наши тыловые герои. Они не называют своих имён и не показывают лиц. Они не ждут благодарности. Они просто делают то, что могут, по зову сердца. Но вместе с ними мы приближаем нашу победу!» — отметили в Укроборонпроме.

Как сообщала Одесса News, американский актёр Ричард Гир продал на аукционе свой кабриолет Jaguar XK8 1999 года за $31750.

Фото: Укроборонпром/Теlegram

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