Ричард Гир продал свой кабриолет: все деньги — на поддержку Украины

Американский актёр Ричард Гир продал на аукционе свой кабриолет Jaguar XK8 1999 года за $31750.

Об этом сообщается на сайте автоаукциона Bring a Trailer, пишет издание ГОРДОН.

В описании лота сообщается, что вырученные от продажи автомобиля деньги будут переданы двум некоммерческим организациям, которые поддерживают пострадавших от войны украинцев.

Как сообщала Одесса News, после нападения РФ на Украину Гир присоединился к благотворительной организации CARE, которая сейчас помогает в том числе жителям Украины. Вся сумма продаж, включая вознаграждение покупателя, будет распределена поровну между World Central Kitchen и Open Arms Ukraine, которые являются некоммерческими организациями, помогающими пострадавшим от войны в Украине.

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