Зеленский встретился с Президентом США: о чём шла беседа

12 июля в рамках саммита НАТО в Вильнюсе Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом.

Как сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, Глава Украинского государства выразил благодарность лично Джозефу Байдену, Конгрессу и всему американскому народу за мощную помощь, в первую очередь военную, оказанную Украине с начала полномасштабного вторжения РФ.

«Хочу поблагодарить вас за то, что все эти дни вы с нами, плечом к плечу. Мы это чрезвычайно ценим», – подчеркнул он.

Владимир Зеленский подробно проинформировал Джозефа Байдена о ходе боевых действий на передовой, об оперативных и стратегических планах Украины. Также были обсуждены внутренние процессы в Российской Федерации с учётом недавних событий с «Вагнером».

Президенты уделили большое внимание дальнейшему долгосрочному оборонному сотрудничеству.

Глава Украинского государства отметил огромную поддержку со стороны США, которая уже достигает 43 млрд долл. «Но США тратят эти деньги на спасение жизней украинцев, а мы также защищаем значительную часть Европы и всего мира», – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил проведение первого заседания Совета Украина – НАТО и согласование странами «Группы семи» Совместной декларации о поддержке нашей страны.

«Я знаю, что другие государства стремятся поддержать решение G7. И это очень поможет, потому что это очень конкретные вещи для гарантирования безопасности, которые вы делаете для нас», – сказал Владимир Зеленский.

Со своей стороны Джозеф Байден отметил, что Президент Украины и украинская делегация могли почувствовать, насколько велика поддержка со стороны всех государств-партнёров.

«Вы уже сделали большой объём работы, и я знаю, что вам ещё многое предстоит сделать. Я с нетерпением жду того дня, когда у нас будет встреча и мы будем с вами праздновать официальное членство в НАТО», –сказал Президент США.

Джозеф Байден отметил чрезвычайную храбрость и мужество всего украинского народа, который более 500 дней противостоит масштабной российской агрессии. Он заверил, что Соединённые Штаты делают и будут делать всё, чтобы быстрее помогать Украине всем необходимым, сколько это потребуется.

Как сообщала Одесса News, по убеждению Владимира Зеленского, саммит НАТО в Вильнюсе был бы более результативным, если бы Украина получила приглашение к членству в Альянсе.

Фото: ОПУ

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