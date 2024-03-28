Соцопрос: Как понимают украинцы понятие социальной справедливости в военное время

В рамках исследования «Правосудие в контексте российской вооружённой агрессии», проведённого Социологической группой «Рейтинг» при поддержке Швейцарии, были получены результаты понимания украинцами справедливости, наказаний и компенсаций в контексте военной агрессии России; представлений о коллаборационной деятельности и увековечения памяти.

Результаты исследования опубликованы на сайте Соцгруппы «Рейтинг«.

Отмечается, что для 47% опрошенных понятие справедливости в контексте военной агрессии России против Украины означает наказание виновных в военных преступлениях; для 30% — установление правды относительно всех событий, ещё для 17% — компенсация ущерба всем пострадавшим.

С тем, что справедливости можно будет достичь без ареста и суда над виновными в нападении на Украину и военных преступлениях не соглашаются 75% респондентов. С возможностью достижения справедливости при таких условиях согласны 22%.

Среди приоритетных направлений деятельности украинской власти и общества в обеспечении справедливости опрошенные чаще всего отмечали привлечение виновных к ответственности (55%), очищение власти через устранение и недопущение к ней сотрудничавших с оккупантами (46%), нахождение пропавших без вести и возвращение депортированных лиц (30%).

Установление справедливости для жертв, пострадавших от войны, по мнению половины опрошенных, больше всего зависит от Президента. 37% опрошенных видят ответственным Верховный Совет, 35% — правительство.

Почти 90% респондентов считают, что вместе с судебным разбирательством должны применяться и дополнительные механизмы обеспечения справедливости (комиссии люстрации, установление правды о событиях войны, компенсация ущерба пострадавшим): 51% отметили, что они должны применяться на постоянной основе, 38% — что на временной. Большинство опрошенных (84%) считают, что такие механизмы должны действовать на территории всей Украины.

Вопрос оправданности самосуда относительно виновных в военных преступлениях неоднозначен среди опрошенных: 46% считают самосуд оправданным, 51% — противоположного мнения.

Абсолютное большинство (95%) респондентов считают важным обеспечить открытость и регулярное информирование граждан и пострадавших о ходе рассмотрения судами дел о военных преступлениях.

Введение международной временной администрации для обеспечения процесса адаптации на освобождённых территориях Донбасса и Крыма поддерживают 76% респондентов, против этой идеи — 20%.

По мнению большинства респондентов, государство должно уже сейчас реализовывать меры по поддержке и налаживанию связи с населением, которое осталось на оккупированных территориях. 47% считает, что такие инициативы должны быть направлены только на тех, кто поддерживает Украину, 40% — на всех, кто остался на оккупированных территориях.

Чаще опрошенные относили к коллаборационной деятельности пребывание на руководящих должностях в органах оккупационных властей (50%), военную службу в рядах оккупационных вооружённых сил (47%), участие в организации т.н. выборов и референдумов (46%), службу в правоохранительных, органах (32%), пребывание на любых должностях в органах оккупационного местного самоуправления.

52% опрошенных считают, что уголовной ответственности подлежит любое сотрудничество с оккупационными администрациями, 47% только то, которое привело к тяжким последствиям и преступлениям. Большинство (66%) респондентов считают, что в качестве наказания за взаимодействие с оккупационными властями может выступать ограничение в должности. 61% респондентов считает, что степень и некриминальные формы наказания за коллаборационную деятельность должен определять суд.

Среди инициатив, которые опрошенные готовы поддержать для стабилизации ситуации в стране после войны, четвёртая часть готова согласиться на сохранение статуса автономии Крыма. Около 20% готовы поддержать введение переходной администрации под эгидой ООН на освобождённых территориях Донбасса и Крыма; предоставление освободившимся территориям расширенных экономических полномочий. Предоставление освобождённым территориям Донбасса статуса автономии готовы поддержать 17%. 23% опрошенных не готовы поддержать ни одну из подобных инициатив.

Более 90% респондентов считают, что Украина имеет общее будущее с жителями территорий, которые были оккупированы в 2022 году. 83% опрошенных видят общее будущее с жителями Крыма и Донбасса, которые были оккупированы в 2014 году.

Одесса News информировала, что по результатам общенационального опроса, проведённого Социологической группой «Рейтинг» в марте 2024 года, 55% опрошенных отметили, что среди их близких и родных есть участвовавшие в военных действиях на территории Украины с 2014 по 2021 год, 70% имеют среди близких тех, кто воевал или сражается на фронте, начиная с 24 февраля 2022 года.

Инфографика: «Рейтинг»

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