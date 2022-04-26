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  4. Силы ПВО уничтожили крылатую ракету, пущенную на Одессу со стороны Крыма

Силы ПВО уничтожили крылатую ракету, пущенную на Одессу со стороны Крыма

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В понедельник, 25 апреля, подразделение украинских ПВО уничтожило крылатую ракету, выпущенную из Крыма в направлении Одесской области, другая ракета упала в Чёрное море.

Об этом сообщил в Теlеgram начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

«Со стороны оккупированного Крыма противник пытался нанести ракетный удар по береговому комплексу «Бастион» по Одесской области. Одна из выпущенных ракет упала в море, а другую сбило подразделение противовоздушной обороны ВСУ ПО Украины», — отметил Марченко.

Как сообщала Одесса News, 23 апреля враг выпустил с акватории Каспийского моря по Одессе восемь ракет. Воины зенитных ракетных подразделений уничтожили три из них, другие ракеты поразили военный объект и два жилых дома. В результате обстрела погибли семь человек, ещё 18 получили ранения. Кроме того, украинские ПВО сбили 23 апреля две вражеские ракеты, нацеленные на объекты порта «Южный».

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