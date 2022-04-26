Жизнь продолжается: в Одессе за неделю родилось 99 малышей

На минувшей неделе в городских роддомах Одессы появились на свет 99 маленьких украинцев, среди которых три двойни.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные мальчики, которых появилось на свет 52. Также за неделю родились 47 юных одесситок.

Лидером по количеству новорожденных на прошлой неделе стал городской роддом №1 – здесь увидели свет 29 малышей.

Как сообщала Одесса News, все городские роддома Одессы продолжают работать и в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным. Медработники находятся на рабочих местах и ​​заботятся о здоровье пациентов. Родильные дома и женские консультации Одессы предоставляют все медицинские услуги как одесситкам, так и временно перемещённым женщинам из других регионов Украины.

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