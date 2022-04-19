Жизнь продолжается: в Одессе за неделю родилось 99 малышей

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 99 малышей, что на 12 детей больше, чем на предыдущей неделе. В числе новорожденных украинцев – одна пара близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» городского совета.

Отмечается, что новорожденные девочки на минувшей неделе одержали количественное превосходство над мальчиками с минимальным перевесом – на свет появились 50 маленьких одесситок и 49 юных одесситов.

«Наибольшее число родов за прошедшую неделю приняли медики городского роддома №4, где увидели свет 24 младенца», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным. Медработники находятся на рабочих местах и заботятся о здоровье пациентов.

Роддома и женские консультации Одессы предоставляют все медицинский услуги как одесситкам, так и временно перемещённым женщинам из других регионов Украины.

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