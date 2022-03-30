Жизнь продолжается: в Одессе за неделю родились 114 малышей

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 114 новорожденных, что на 11 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Как информирует официальный сайт «Одесса», в числе новорожденных – две пары близнецов.

Отмечается, что численное преимущество на прошедшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 63. Также за неделю увидела свет 51 маленькая одесситка.

«Лидером по количеству новорожденных на минувшей неделе стал городской роддом №1, где увидели свет 37 младенцев», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объёме оказывать медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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