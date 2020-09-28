COVID-19 в Украине: за сутки 2 671 человек заболели, 37 — умерли

В Украине по состоянию на 28 сентября лабораторно подтверждено 201 305 случаев COVID-19, из них за сутки — 2 671.

Такие данные содержит система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

В течение суток зафиксировано 37 новых летальных случаев.

Всего в Украине зарегистрировано 3 996 смертей от COVID-19. Выздоровели — 88 453 пациента.

Болеют 108 856 человек.

Как сообщала Одесса News, с 28 сентября в Одесской области начало действовать новое эпидемическое зонирование. В красной зоне территорий одесского региона нет. В оранжевую зону попали города Беляевка, Измаил и Черноморск, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы. В жёлтой зоне: города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, Балтский, Белгород-Днестровский, Килийский, Кодымский, Подольский, Раздельнянский, Савранский, Саратский и Ширяевский районы Одесской области;