От коронавируса в мире умерло столько людей, сколько проживает во всей Одессе

В мире по состоянию на 8 часов утра 28 сентября количество умерших составляет 1 002 399 человек.

Об этом сообщается на сайте Worldometer.

Всего в мире этой болезнью страдают 33 307 178. При этом 24 638 184 человека уже выздоровели.

Наибольшее количество больных в США (7 321 343). Количество умерших — 209 453.

На втором месте Индия — 6 074 702 больных и 95 574 человека умерли.

На третьем месте Бразилия с 4 732 309 больными (141 776 смерть от COVID-19).

Украина занимает 25-е место в списке стран с наибольшим количеством заболевших..

Одесса News обнародовала обновлённый перечень стран «зелёной» и «красной» зон по состоянию на 25 сентября.