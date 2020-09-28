Мама мыла раму: в Одесской области за выходные 4 происшествия с падением

26 сентября 81-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы, выпав из окна 9 этажа дома на Таирова в Одессе — по улице Академика Вильямса, 77. Она мыла окно и потеряла равновесие.

Сначала средства массовой информации сообщили о самоубийстве этой женщины. Оказалось, фатальная случайность, что подтвердили работавшие на месте сотрудники полиции, пишет vgorode.ua.

При падении женщина повредила газовую трубу, в результате чего на некоторое время часть дома осталась без газоснабжения.



Также 26 сентября в ЖК «Армейском» с седьмого этажа выпрыгнул молодой мужчина. Как сообщают очевидцы, самоубийца расстался с жизнью из-за несчастной любви.

В этот же день, также на улице Вильямса патрульные полицейские спасли парня, который пытался спрыгнуть с крыши одного из домов.

Как рассказали в областной патрульной полиции, парень был нетрезв, стоял на кромке крыши 9-этажного дома и грозился спрыгнуть.



«Всё время говорил, что он никому не нужен, а вылез на крышу потому, что поссорился со своей девушкой», — отметили в патрульной полиции.



Копы около получаса уговаривали парня успокоиться и отойти от края крыши. Когда его удалось отвлечь, схватили за руки и оттащили на безопасное расстояние, после чего передали медикам.

В эту же злополучную субботу в Черноморском Лиманского района выбросилась из окна 46-летняя жительница этого посёлка, военнослужащая, работавшая в финотделе 28-й военной бригады.

Женщина выбросилась из окна общей кухни общежития, которая расположена на четвёртом этаже здания.

По словам знакомых, в последнее время женщина находилась в угнетённом состоянии. Причиной суицида могло быть уголовное дело о финансовых злоупотреблениях в бригаде, по которому военнослужащая проходила свидетелем с перспективой переквалификации в подозреваемую.

Кроме того, как сообщают представители ГО «Женское ветеранское движение», последние дни погибшая жаловалась родным на тяжёлые условия службы, в частности, на психологическое давление со стороны начальства. При этом в «Женском ветеранском движении» заявляют, что в версию самоубийства не верят категорически, и настаивают на необходимости тщательного и всестороннего расследования.

Тело погибшей направили на медицинскую экспертизу.

Как сообщала Одесса News, 15 сентября из окна квартиры на десятом этаже дома в жилом массиве «Радужный» выпал 4-летний мальчик, разбившийся насмерть.