Полицейского вместе с сообщниками будут судить в Одессе за вымогательство

Пятеро членов организованной группы, в состав которой входил полицейский, предстанут перед судом за вымогательство и лишения свободы.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Отмечается, что прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении пяти членов организованной преступной группы, в состав которой входил полицейский Полка полиции особого назначения ГУНП в Киевской области, по факту незаконного лишения свободы и вымогательстве.

Установлено, что с января этого года в Одессе действовала организованная преступная группа, которая специализировалась на вымогательстве у мужчин за неразглашение сведений об их сексуальных предпочтениях.

Схема преступной деятельности заключалась в том, что соучастники, под предлогом совместного проведения досуга, заманивали пострадавших в заранее арендованные помещения, где в дальнейшем, представляясь работниками полиции, вместе с действующим полицейским, обвиняли пострадавших в развращении несовершеннолетних, сообщали о якобы задержании по подозрению в совершении преступления и требовали от них за «решение вопроса» о непривлечении к уголовной ответственности от 2 до 4 тысяч долларов США.

Вместе с тем, для создания у пострадавших уверенности в реальности происходящего, соучастники использовали символику Национальной полиции, а также реальные удостоверения и жетон полицейского.

В ходе обысков у соучастников обнаружены и изъяты наркотические средства и взрывчатое вещество.

Как сообщала Одесса News, в июле 2021 года прокуроры Одесской областной прокуратуры совместно со следователями Территориального управления ГБР в Николаеве при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области задержали во время получения неправомерной выгоды следователя и оперуполномоченного одного из райотделов полиции в Одесской области.

Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.