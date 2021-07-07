При получении взятки в $2 тысячи задержаны одесские оборотни в погонах

Прокуроры Одесской областной прокуратуры совместно со следователями Территориального управления ГБР в Николаеве при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области задержали во время получения неправомерной выгоды следователя и оперуполномоченного одного из райотделов полиции в Одесской области.

Как сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, выяснилось, что следователь осуществлял досудебное расследование в уголовном производстве по факту исчезновения 81-летней женщины, чью квартиру приобрёл местный житель, где и проживает со своей семьёй.

Полицейские требовали у нового владельца недвижимости 2 000 долларов США взятки за беспрепятственное пользование квартирой. Деньги человек должен был уплатить, чтобы его квартиру не арестовали и не выселили семью с маленьким ребёнком.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в коррупции.

Решаются вопросы об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

За это преступление Законом предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, 6 июля правоохранители задержали чиновника КУ «Муниципальная служба развития торговли» Одесского городского совета при получении взятки.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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