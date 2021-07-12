Гражданин Таджикистана захотел за $1000 гражданство Украины: одесситка решила помочь

1000 долларов США взятки за ускорение получения гражданства Украины — столько захотела задержанная в Одессе руководительница одного из районных секторов Государственной миграционной службы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, заведующая требовала у гражданина Таджикистана 1000 долларов США взятки за согласование и ускорение оформления документов на получение гражданства Украины.

Во время передачи взятки чиновницу задержали на её рабочем месте.

Решаются вопросы о сообщении взяточнице о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщала Одесса News, в июле пятеро членов организованной группы, в состав которой входил полицейский, предстанут перед судом за вымогательство и лишение свободы.

Фото: пресс-служба Одесской облпрокуратуры

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