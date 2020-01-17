Кто бы сомневался: глава одесской налоговой внесла почти миллион и вышла из СИЗО

Отстранённая начальница Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталья Чеботарёва, которой Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, вышла на свободу под залог 904 тысячи гривен.

Об этом Укринформу сообщила начальник отдела коммуникаций Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

«Сегодня за Чеботарёву внесен залог в 904 тысячи гривен, определённый Высшим антикоррупционным судом в качестве альтернативы содержания под стражей. Ей выдана соответствующая справка, и она вышла из СИЗО», — сказала Чемерис.

Отмечается, что следствие в уголовном производстве по факту предложения и дачи взятки подозреваемой Чеботарёвой продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Как сообщала Одесса News, 13 января детективы НАБУ объявили подозрение во взяточничестве и.о. руководителю Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области.

По данным следствия, она вместе со своим заместителем предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры области ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в 25 тыс. долл. В ответ тот должен был не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в частности, уголовной.

Фото: Думская