Глава райсовета в Одесской области похитил имущество Госэкоинспекции на 2,7 млн грн

Разоблачён председатель одного из райсоветов в Одесской области на похищении имущества Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа на 2 млн 690 тыс гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, чиновник, под предлогом якобы сохранения государственного имущества от вражеских обстрелов, завладел скоростным катером «TUNA» 865 Cabin с двумя подвесными двигателями и автомобильным прицепом путём введения в заблуждение лиц, у которых имущество находилось на хранении на территории яхт-клуба «Совиньон» в Одессе, и внесения недостоверных сведений в документы.

«В дальнейшем подозреваемый перевёз катер в «безопасное» место на территорию завода в г. Беляевка и распорядился им по собственному усмотрению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что председатель райсовета задержан, прокуроры сообщили ему о подозрении в краже госимущества в крупных размерах.

Решаются вопросы избрания должностному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранения от занимаемой должности и ареста имущества.

По данным Одесса News, речь идёт о Григории Мельниченко — председателе Белгород-Днестровского районного совета и зяте экс-главы Одесской облгосадминистрации Сергея Гриневецкого.

Наша редакция давно информировала читателей о беззакониях, которые происходили под руководством Мельниченко на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы».

Как сообщала Одесса News, в августе 2024 года специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершила досудебное расследование по преступной организации, среди участников которой мэр Одессы, действующие и бывшие чиновники Одесского горсовета.

Фото: Одесская облпрокуратура

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