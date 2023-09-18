На железнодорожном перегоне в Белгород-Днестровском загорелся тепловоз

17 сентября в 07:51 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании тепловоза на железнодорожном перегоне Кулевча-Сарата в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Об этом сообщается в оперативной сводке происшествий Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что 13 прибывших спасателей установили возгорание в машинном отделении тепловоза грузового поезда.

«В 08:26 пожар был локализован и в 08:33 ликвидирован на площади 5 м2. В результате пожара повреждён радиатор охлаждения в машинном отделении», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что погибших и пострадавших нет, а причина пожара и ущерб устанавливаются.

Одесса News информировала о пожаре, произошедшем в больнице г. Белгород-Днестровский 14 сентября.

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