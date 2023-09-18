Командующий Воздушными силами показал, как сбивали ракеты в Одесской области

Командующий Воздушными силами Вооружённых сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук показал, как бойцы воздушного командования «Юг» отражали очередную ракетную атаку российских войск на Одесскую область.

Соответствующее видео командующий обнародовал в Теlegram.

«Для тех, кто бодрствует — утренняя боевая работа воинов воздушного командования «Юг» по рашистским крылатым ракетам! 17 сентября 2023 года. Одесщина», — отметил он в сообщении, добавив: «Любимый город может спать спокойно!».

Олещук поблагодарил бойцов за проделанную работу.

Одесса News информировала, что по данным Командования ВС ВСУ, ночью 18 сентября были зафиксированы пуски 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55. Все 17 – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил.

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