Владимир Зеленский провёл важное заседание Ставки по безопасности Одесчины

31 октября Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщает сам Зеленский в Telegram.

Как отметил Президент, «продолжительная, важная Ставка. В Международный день Чёрного моря – безопасность именно в этом регионе. Беспрепятственная работа «зернового коридора». Борьба с действиями противника, которые ставят под опасность мирное судоходство. Снижение способностей вражеского флота».

По его словам, были заслушаны доклады командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы, начальника ГУР МО Кирилла Буданова, главы СБУ Василия Малюка.

«Безопасность Одесской области: защита людей, энергетических объектов, портовой инфраструктуры. Усиление региональной системы ПВО. Также усиление противовоздушной обороны и защита объектов критической инфраструктуры в приграничных и прифронтовых регионах», — кратко охарактеризовал Зеленский основные темы, обсуждавшиеся на заседании Ставки.

Кроме того, участники Ставки заслушали на фронте, в частности, в Купянске, Авдеевке, Херсоне, обсудили необходимость наращивания отечественного производства артиллерийских систем и артснарядов натовского стандарта, графики поставок от партнёров.

Для справки. Ставка Верховного Главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

В течение 2022 года Зеленский провёл 45 заседаний Ставки, которые он созывает раз в несколько дней. В 2023 году Ставка собиралась более 30 раз, предыдущее состоялось 17 октября.

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