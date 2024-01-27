В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Бенько, светлая ему память

3 ноября 2023 года на фронте в результате артобстрела на Харьковском направлении погиб уроженец села Тополиное Болградской громады Одесской области Сергей Бенько.

Об этом сообщил Болградский городской совет в Facebook.

У 47-летнего Сергея остались брат, две сестры и дочь.

По рассказам старосты сёл Тополиное и Бархатное Василия Чернева, когда к Сергею пришла повестка, он не стал искать пути отступления, несмотря на то, что в детстве имел проблемы со здоровьем. Оставив свою работу, связанную со строительством, бывший выпускник школы села Бархатное сменил строительные инструменты на оружие и встал на защиту страны.

Одесса News сообщала о гибели на фронте в январе 2023 года жителя посёлка Бородино Болградского района Одесской области Ярослава Догару, до ноября 2023 года считавшегося пропавшим без вести.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградский горсовет/Facebook

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