Первая космическая туристка-одесситка вернулась на Землю

Компания Virgin Galactic заявила, что её миссия — Galactic 06, в которой участвовала одесситка Лина Бороздина-Бирч, — успешно вернулась на Землю.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на информацию компании в соцсети Х.

«Добро пожаловать обратно на Землю, Galactic 06! Наши пилоты, экипаж и космический корабль благополучно приземлились на космодроме Америка в Нью-Мексико», — заявили в Virgin Galactic.

Отмечается, что в очередной коммерческий космический полёт отправились четыре частных пассажира, среди них была и гражданка Украины. Она стала первой украинкой, побывавшей в космосе.

Welcome back to Earth, #Galactic06! Our pilots, crew and spaceship have landed safely at Spaceport America, New Mexico. pic.twitter.com/pTjPEt4OBl — Virgin Galactic (@virgingalactic) January 26, 2024

Для компании это был первый полёт в 2024 году. В общей сложности, Virgin Galactic смогла перевезти 32 космических туриста.

Galactic 06 станет одним из последних полётов космического корабля VSS Unity. Компания заявила, что вскоре выведет из проекта космический самолёт, который совершал все космические полёты Virgin, чтобы сосредоточиться на своём будущем транспортном средстве «класса Delta».

По словам представителей Virgin, каждый самолёт Delta сможет летать до двух раз в неделю. Тестовые полеты первого корабля должны начаться в 2025 году, а в коммерческую эксплуатацию их планируют ввести в 2026 году.

Как сообщала Одесса News, уроженка Одессы, американская учёная-эмигрантка Лина Бороздина-Бирч полетела в космос 26 января и стала первой женщиной из нашего города, которая увидела космос. Своей очереди она ждала 18 лет. Стоимость «туристического» билета составляет 450 тысяч долларов.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy