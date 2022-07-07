В США выпустили коллекционную монету, посвящённую защитникам о.Змеиный

Частная компания «Сувенирный магазин Белого дома» представила коллекционную монету из серии глобальных исторических моментов в честь украинского сопротивления против российского вторжения на острове Змеиный.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на компанию.

20% прибыли от продажи монеты будет направлено в поддержку украинских женщин и детей, которые в этом нуждаются. Пока можно сделать преварительный заказ, а приобрести монету — с 30 сентября. Стоит она 100 долларов. Заказы странам НАТО и Украине отправят бесплатно, — сообщили в сувенирном магазине.

В описании монеты отмечается, что она посвящена сопротивлению против российского вторжения на остров Змеиный, который стал мишенью войск РФ в первый день войны 24 февраля 2022 года.

«Остров стал известен благодаря распространению аудиозаписи, на которой российский крейсер «Москва» приказывал украинским солдатам сдаться, но получил знаменитый ответ: «русский военный корабль, иди на х**!», – говорится в объяснении.

Эта надпись отчеканена на монете на английском языке: «Russian warship, go f**k yourself!»

На ней также изображены защитники Змеиного на фоне тонущего крейсера «Москва». С другой стороны монеты – фото острова и высказывание Президента Украины Владимира Зеленского: «Этот остров, как и остальная наша территория, является частью украинской земли, и мы будем защищать её всеми нашими силами».

Как сообщала Одесса News, Национальный банк Украины обновил план выпуска памятных и инвестиционных монет, а также сувенирной продукции на 2022 год, в котором будет представлена серия монет военной тематики.

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