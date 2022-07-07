Как готовили Флаг Украины для установки на острове Змеиный

Государственный Флаг Украины был таки установлен на острове Змеиный (посёлок Белое Измаильского района Одесской области).

Об этом свидетельствует фото, размещённое представителем Одесской областной военной администрации Сергеем Братчуком на Telegram-канале.

На других фото видно, как начальник ООВА Максим Марченко в присутствии Сергей Братчука подписывается под текстом на флаге: «ГУР МОУ. «Помни «русский военный корабль» Остров Змеиный — это Украина!»

Как сообщала Одесса News, утром 7 июля враг огневой атакой двух ракет существенно повредил причал острова Змеиный Одесской области.

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