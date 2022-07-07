В Одессе стартовал художественный конкурс «В мире одесской сказки», посвящённый персонажам произведений одесских писателей.
К участию приглашаются мастера и мастерицы от 6 до 99 лет.
На конкурс «В мире одесской сказки» принимаются рисунки, изделия, куклы из ткани, скульптурные композиции из картона, пластилина, глины и других материалов.
Фото работ принимаются на электронный адрес: igo189188@gmail.com
Лучшие работы войдут в экспозицию персонажей одесской детской литературы, будут представлены в Одессе, других городах и странах.
Победителей ждут призы и подарки.
Приём работ — до 1 октября 2022 года.
Конкурс инициирован городскими детскими библиотеками и Одесской секцией детских писателей Национального союза писателей Украины.
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