В Одессе стартовал художественный конкурс «В мире одесской сказки», посвящённый персонажам произведений одесских писателей.

К участию приглашаются мастера и мастерицы от 6 до 99 лет.

На конкурс «В мире одесской сказки» принимаются рисунки, изделия, куклы из ткани, скульптурные композиции из картона, пластилина, глины и других материалов.

Фото работ принимаются на электронный адрес: igo189188@gmail.com

Лучшие работы войдут в экспозицию персонажей одесской детской литературы, будут представлены в Одессе, других городах и странах.

Победителей ждут призы и подарки.

Приём работ — до 1 октября 2022 года.

Конкурс инициирован городскими детскими библиотеками и Одесской секцией детских писателей Национального союза писателей Украины.

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