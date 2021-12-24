В Одессе определили победителей киноконкурса имени Киры Муратовой

Жюри III конкурса короткометражных кинопроектов им. Киры Муратовой «Короткие встречи», проведенного при поддержке Министерства культуры и информационной политики, Госкино и Одесской киностудии, объявило имена семи лауреатов и лучшие сценарии фильмов.

Об этом сообщила Укринформу глава департамента Одесской киностудии Светлана Эскина.

«Жюри признало лучшими два короткометражных проекта: «Игра вслепую» Руслана Батицкого и «Наглое ограбление» Любови Гончаренко. Вторые места поделили между собой – авторы сценариев «Декабрь-92» и «Кукурузное счастье» Роман Волосевич и Виталий Бабущак. Третье место и дипломы члены жюри присудили Владимиру Вакуму и Екатерине Головко за киносценарии «Моя семья и другие звери» и «Невидимая коллекция», — отметила Эскина.

По её словам, также удостоена Специальной награды директор Одесской киностудии, автор сценария «АЯ» Александра Анкудинова.

Жюри конкурса в составе Георгия Делиева, Евгения Женина, Наталии Бузько и Андрея Кокотюхи присудили премии победителям: за первое место – по 500 тыс. грн., за второе – по 300 тыс. грн. и за третье – по 200 тыс. грн. Также получила премию 12 300 грн лауреат Специальной награды.

Ежегодный конкурс кинопроектов игрового короткого метра «Короткие встречи» им. Киры Муратовой (хронометраж до 20 минут) был начат МКИП и Одесской киностудией по случаю 100-летия киностудии. «Главная идея конкурса – выявление талантов среди молодёжи и раскрытие их потенциала.

Как сообщала Одесса News, 6 июня 2018 года в Одессе умерла известный украинский режиссёр Кира Муратова.

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