В Новый год — в свою квартиру: насколько реально

Строительство жилой недвижимости в Одессе стремительно развивается. Новострои отличаются хорошим качеством, и конечно же пользуются неплохим спросом среди одесситов и гостей города. Сегодня это современные, красивые и комфортабельные комплексы с парковочными местами, системой охраны и благоустроенной территорией у дома.

Сайт недвижимости DOM.RIA предлагает покупателю варианты на любой вкус и стоимость. Это могут быть квартиры в многоэтажке или коттеджном городке, пентхаусы, многоуровневые апартаменты с удобными и просторными планировками. Доступные и абсолютно разные цены, а также возможность приобрести жильё в рассрочку становятся ключевыми факторами в пользу новых домов.

Самая доступная недвижимость Одессы

Желающим купить жилую недвижимость в новостройках застройщики предоставляют дома разного уровня и вида – элитный, бизнес, эконом класс. А это соответственно влияет на формирование ценовой политики. Купить недорогое жильё в Одессе вполне реально, при этом качество никоим образом не теряется, а инвестор получает комфортные условия для жизни.

Всем известно, что цена на этапе строительства существенно отличается от сданного в эксплуатацию дома. Также существенным преимуществом для покупателей является возможность приобретения в рассрочку. Таким образом можно купить жильё по более низкой, доступной цене и поэтапно выплачивать разбитые на определённые части платежи. Это очень удобно для тех, кто не имеет всей необходимой суммы в наличии.

Новые жилые комплексы строят абсолютно во всех районах города, поэтому каждый имеет шанс купить доступное жильё как в престижных местах, так и в тихих, спокойных районах либо пригороде Одессы. Покупатель может купить квартиру, где ещё требуется делать ремонт, а может выбрать вариант готовой «под ключ» недвижимости.

Доступный эконом класс в Одессе

ЖК Keks. Расположен в посёлке городского типа Авангард, недалеко от Одессы. Это бюджетный вариант жилья, где застройщик предусмотрел 10 пятиэтажных домов. Недалеко расположены большие продуктовые и строительные супермаркеты, аквапарк и биопарк, медицинские учреждения, детский сад и школа.

ЖК Янтарный. Небольшой район, который имеет единый дизайнерский стиль. Дома объединены общей территорией и инфраструктурой. На первых этажах расположились коммерческие структуры. В пешей доступности общественный транспорт, детские сады и школы.

ЖК Центральный. Жилой комплекс с домами небольшой этажности в посёлке Великодолинское. Четыре красивых современных дома расположены недалеко от моря. Рядом расположен ботанический заказник. Недалеко от комплекса проходит трасса с прямым сообщением на Одессу. На территории расположены магазины, школа, сад, больница, кафе и рынки.

Сегодня новострой в Одессе от надёжных застройщиков пользуется огромной популярностью. Его активно покупают как одесситы, так и инвесторы из других городов и стран.