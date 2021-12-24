Украина продолжает бороться за право проведения в Одессе ЭКСПО-2030

Первая вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Юлия Свириденко и Вице-премьер-министр Украины – Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров презентовали Украину как страну-кандидата на проведение в Одессе Всемирной выставки «Экспо – 2030» на 169-м заседании Генеральной Ассамблеи Международного бюро выставок в онлайн режиме.

Об этом сообщает Минэкономики.

«Проведение Всемирной выставки «Экспо-2030» в Одессе – это уникальная возможность для Украины продемонстрировать уверенность в своих экономических перспективах и засвидетельствовать активное движение по пути дальнейшей интеграции в мировую экономику», — подчеркнула Юлия Свириденко.

Финальным элементом презентации Украины стала трансляция видеоролика об Одессе как лучшем месте для проведения Всемирной выставки «Экспо-2030».

Это первый опыт для украинской стороны – бороться за право представить Украину и принять весь мир в Одессе в течение шести месяцев работы выставки в 2030 году.

Вместе с Украиной за право стать страной-хозяином Всемирной выставки «Экспо – 2030» соревнуются также Республика Корея (г. Пусан), Итальянская Республика (г. Рим), Королевство Саудовская Аравия (г. Эр-Рияд), Российская Федерация (г. Москва).

Решение о месте проведения Всемирной выставки будет приниматься Международным бюро путём тайного голосования государств, имеющих членство. Голосование состоится по принципу: одна страна – один голос. Страна-победитель будет избрана в конце 2023 года.

Кстати. Всемирные выставки «Экспо» – наиболее престижные имиджевые выставочные мероприятия в мире, где страны-участницы демонстрируют уникальность своих культур и национальную идентификацию, свой экономический и научно-технический потенциал.

Как сообщала Одесса News, инициатор проекта — компания D-GROUP — уже внесла первые 10% от суммы основного регистрационного взноса — 105 600 евро в рамках меморандума, подписанного с «Агентством регионального развития Одесской области». На следующем этапе Украина должна подготовить и представить регистрационное досье страны, куда войдёт подробная информация о выставке, месте её проведения — Одессе, ожидаемое количество посетителей, ответственные структуры, влияние на окружающую среду и другие детали.

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