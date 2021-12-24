Кабмин сделал подарок сельским предпринимателям

Кабинет Министров освободил предпринимателей, производящих розничную торговлю в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчётных операций (РРО).

Соответствующее решение было принято 23 декабря на заседании правительства, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что уровень доходов предпринимателей в сёлах значительно меньше, чем в городах, а в условиях карантинных ограничений он ещё больше снизился. Расходы на приобретение РРО станут для них дополнительными финансовыми нагрузками, что будет иметь негативные последствия для бизнеса. В то же время, использовать программные РРО как альтернативу не все из них могут из-за неравномерного покрытия скоростным Интернетом или его отсутствия в сёлах.

«Поэтому правительство решило поддержать таких предпринимателей, чтобы они не закрывали бизнес и не увольняли своих работников и предоставить им возможность не применять в своей деятельности РРО», — сказала Первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Так, согласно решению Кабмина от обязательного применения РРО освобождаются субъекты хозяйствования, осуществляющие розничную торговлю на территории села товарами (кроме подакцизных товаров) при условии не превышения предельного размера годового объёма расчётных операций (167 размеров минимальной заработной платы).

Кстати. Согласно Налоговому кодексу Украины с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвёртой групп, которые проводят наличные расчёты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчётных операций или программные регистраторы расчётных операций.

как сообщала Одесса News, президент Владимир Зеленский, будучи в Одессе 4 июля 2021 года, заверил, что «обеспечение честных и конкурентных условий для предпринимателей – одна из его главных целей как Президента».

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