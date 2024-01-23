Украина хочет запретить любое транспортное сообщение с РФ на 50 лет

Кабмин внесёт на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению сроком на 50 лет секторальных специальных экономических санкций, в том числе запрета автомобильного, железнодорожного, авиационного и судоходного транспортного сообщения с Россией.

Об этом говорится в распоряжении №39-р от 19 января, опубликованном на сайте Кабмина.

Предложения будут содержать запрет на осуществление прямого воздушного сообщения с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения согласно международным договорам возложена на Украину, для всех видов прямых и транзитных полётов воздушных судов, связанных со страной-агрессором РФ.

Также планируют запретить въезд каких-либо автотранспортных средств, зарегистрированных в России, и российского железнодорожного подвижного состава.

Судам, связанным с РФ, хотят запретить плавание во внутренних водах Украины и заход в её морские порты. Также запрет должен коснуться судов, входивших в порты на временно оккупированных территориях Украины.

Среди предложений также непризнание квалификационных документов моряков, которые выдала РФ на временно оккупированных территориях Украины.

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