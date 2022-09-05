Южный фронт за истекшие сутки: продолжаются позиционные бои

В воскресенье, 4 сентября, на южном фронте продолжались позиционные бои с целью улучшения положения по линии фронта.

Об этом сегодня ночью проинформировал в Facebook представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров.

Отмечается, что первоочередные поражения осуществляются с целью нарушения системы управления войсками и логистического обеспечения врага.

«Противник продолжает сопротивляться, хотя в определённой части деморализован. Зафиксирован бунт военнослужащих 127-го полка 1 армейского корпуса оккупационных войск в виде коллективного отказа от участия в боевых действиях. Одна из причин — неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав остался даже без воды. Против мятежников спецслужбами оккупационных войск приняты меры, они вывезены с позиций», — рассказал полковник Назаров.

Не давая врагу шансов на боевой успех и решение вопросов с логистикой, нашей авиацией нанесён 21 удар по его позициям, опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил и средств, а также по транспортно-логистическим объектам. Переправы через Днепр и Ингулец находятся под плотным огневым контролем ВСУ.

Результаты боевого дня составляют потери вражеского войска в количестве 104 военнослужащих, 6 танков, 26 единиц другой бронированной и автомобильной техники, 9 гаубиц «Мста-С» и «Мста-Б», беспилотный разведчик «Элерон-10».

Уничтожен состав вражеских боеприпасов в районе Томиной Балки, понтонная переправа вблизи села Львово, поражён пункт управления 35 армии в Каховском районе и 2 контрольно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп 247-го десантно-штурмового полка и 126-й отдельной бригады береговой охраны в Николаевском и Бериславском районах.

По утренней информации Генштаба ВСУ, после интенсивных обстрелов Силами обороны районов скопления противника в Херсонской области российские захватчики установили запрет на передвижение местных жителей. В частности, людям запрещено пересекать реку Днепр как по мостам, так и плавсредствами. «В случае нарушения запрета оккупанты угрожают открывать огонь на поражение», — говорится в сообщении.

4 сентября в соцсетях появились сообщения об освобождении от российских оккупантов ряда населённых пунктов на юге и востоке Украины. Однако Генеральный штаб ВСУ в вечерней и сегодняшней утренней сводке ничего об этом не заявлял.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки на южном фронте российско-оккупационные войска потеряли 138 своих военнослужащих.

На главном фото боец 126-й бригады территориальной обороны города Одесса (псевдо “Медоед”), в мирной жизни — менеджер в топовой алкогольной компании.

Фото: ОК «Юг», Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook

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