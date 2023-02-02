В бою за Украину погиб житель Одесской области Василий Искра, светлая ему память

На российско-украинской войне вблизи населённого пункта Таврическое Херсонской области погиб житель города Березовка Одесской области Василий Искра.
Об этом сообщили в пресс-службе Березовского городского совета.
34-летний Василий был гранатомётчиком механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона.
Солдат с первых дней войны встал на защиту родной страны. Он был участником АТО в 2014 — 2015 годах.
У погибшего остались родители, сестра, жена и сын.
Прощание с защитником прошло 13 января в городе Березовка.
Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года на российско-украинской войне погиб житель села Старые Шомполы Одесской области Александр Лукьянчук.
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Фото: Березовский горсовет/Facebook
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