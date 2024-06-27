Зеленский по итогам поездки на Донбасс пообещал разобраться с чиновниками

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня совершил рабочую поездку в Донецкую область, оставшись недовольным отношением к этому региону некоторых «профильных чиновников».

Он сообщил об этом в Telegram, записав видеообращение на въезде в Покровск Донецкой области.

Главу государства сопровождали Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский и новый глава Объединённых сил ВСУ Андрей Гнатов, которого Зеленский официально представил украинским защитникам в регионе.

«Провёл здесь, в Донецкой области, совещание по безопасности и поддержке людей – детальное совещание. Много вопросов. И по обеспечению жизни – вода, социальные вопросы, эвакуация. И по помощи обороне, и по восстановлению жилья. И будет отдельный разговор в Киеве, в том числе с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах вблизи фронта – в сложных общинах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно. И был удивлён, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Буду делать по ним соответствующие выводы», – сказал Президент.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня побывал в расположении 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, воюющей на Покровском направлении, а также посетил стабилизационный пункт 47-й отдельной механизированной бригады, отметив государственными наградами боевых медиков.

Фото и видео: сайт Президента Украины

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