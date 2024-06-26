Владимир Зеленский во фронтовой зоне встретился с боевыми медиками

Президент Украины Владимир Зеленский в Донецкой области посетил стабилизационный пункт 47-й отдельной механизированной бригады и отметил государственными наградами боевых медиков.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

Медики первыми принимают здесь раненых на поле боя – не только из своей бригады, но и из смежных подразделений, — отмечается в сообщении.

Координатор стабпункта Виталий Тимощук рассказал Главе государства об особенностях работы, обеспечении медикаментами и оборудованием.

Владимир Зеленский пообщался с медиками, узнал первоочередные нужды и отметил их государственными наградами.

«Хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете ежедневно – большую работу. Спасибо за то, что помогаете нашим раненым», – сказал Президент.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский побывал в расположении 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко, воюющей на Покровском направлении.

Фото: сайт Президента Украины

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