В Одессе морская вода на пляжах «Аркадия» и «Ланжерон» не соответствует нормам

На одесских пляжах «10-я станция Большого Фонтана», «Аркадия» и «Ланжерон» пробы морской воды показали не соответствие нормам на бактериологические показатели по уровню кишечной палочки.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Так, из прибрежной полосы морской воды было изъято 5 проб на санитарно-химические показатели и 5 проб на бактериологические.

«Из них не отвечали нормам на бактериологические показатели по уровню кишечной палочки 4 пробы, в частности, на пляжах «10-я станция Большого Фонтана», «Аркадия», «Ланжерон» и месте сброса сточных вод по ул. Дача Ковалевского», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пробах на санитарно-химические показатели нефтепродуктов, солей тяжёлых металлов и других опасных веществ не обнаружено.

Подчёркивается, что санитарно-эпидемиологическая ситуация находится на постоянном контроле соответствующих органов.

Одесса News сообщала об открытии в Одессе зон для купания и оздоровления.

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