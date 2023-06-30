В Одессе питьевая вода соответствует нормам, морская — нет

На пяти общественных пляжах Одессы были отобраны пробы морской воды для исследования на санитарно-микробиологические показатели.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, по результатам лабораторных исследований установлено, что на пляжах «Аркадия», «Ланжерон», «Лузановка», 10-я и 16-я станции Большого Фонтана морская вода не отвечает гигиеническим требованиям.

В частности, индекс бактерии группы кишечных палочек превышает гигиенические нормативы от 2,5 до 14 раз, на пляже 10-я станция Большого Фонтана индекс энтерококка и индекс кишечной палочки превышают допустимые нормы соответственно в 2 и 1,2 раза, что свидетельствует о фекальном загрязнении морской воды.

Кроме того, в морской воде на пляжах «Аркадия», «Ланжерон» и 16-я станция Большого Фонтана обнаружена патогенная микрофлора — сальмонеллы.

По результатам ведомственного лабораторного контроля Филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс», питьевая вода отвечает санитарным гигиеническим требованиям.

Как сообщала Одесса News, Одесская городская инфекционная больница определена опорным заведением по лечению инфекционных заболеваний. Медучреждение развёрнуто на 360 коек. По состоянию на 29 июня в ней находятся 106 больных, из них с острыми кишечными заболеваниями — 41 человек.

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