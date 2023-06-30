В Великобритании украинские моряки учатся управлять подводными дронами

В Великобритании в рамках учений «Си Бриз» украинский противоминный корабль «Чернигов» провёл тренировку корабельных боевых расчётов с использованием дронов.

Об этом Военно-морские силы Вооружённых сил Украины сообщают в Facebook.

«29 июня гидроакустическая команда минного корабля «Чернигов» провела тренировки с использованием дронов. Мероприятие проводилось в соответствии с планом комплекса тренировок в рамках серии учений «Си Бриз», — говорится в сообщении.

Тренировка проводилась дистанционными подводными аппаратами типа Sea fox. Эти дроны предназначены для уточнения места нахождения и идентификации взрывоопасных объектов под водой.

Снарядив дрон, проверив все системы аппарата и погрузив его в воду, корабельный расчёт приступил к поиску точного местонахождения мины и её идентификации.

Непосредственное управление дроном осуществлялось из операционной комнаты.

После обнаружения обучающую мину осмотрели непосредственно на дне с помощью камеры, которой оборудован дрон. Зафиксировав место нахождения мины, старшина противоминного комплекса выполнил меры по возвращению дрона на борт корабля.

Следующим этапом является использование дрона типа Charly, который должен взорвать мину вместе с собой.

В ВМС напомнили, что главной задачей комплекса тренировок является обеспечение готовности многонациональных сил к проведению операции по освобождению Чёрного моря от минной опасности в соответствии со стандартами и процедурами НАТО с привлечением образцов вооружения и военной техники, полученной ВМС от стран-партнёров.

Для справки. В шотландском Глазго с участием представителей 18 стран-участниц состоялась торжественная церемония, посвящённая началу комплекса тренировок в рамках серии учений «Си Бриз-2023», в которых принимают участие военнослужащие ВМС ВСУ.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года министр обороны Алексей Резников вёл переговоры с Королевством Дания о о помощи в проведении гуманитарного разминирования.

Фото: ВМС ВСУ/Facebook

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