Париж в панике: клопы обнаружены в домах, школах, больницах, метро, самолётах, везде

Французское правительство провело межведомственное совещание, чтобы решить проблему, которая за последние недели затронула практически все сферы жизнедеятельности граждан, ведь речь идёт о насекомых, обнаруженных в школах, больницах, на предприятиях, в вагонах метро, салонах самолётов по всей стране.

Как сообщает Укринформ, об этом пишут ведущие французские СМИ.

«Мы должны дать французам ответ: увеличивается ли количество клопов, или нет? И с какого времени? И где?» – такие вопросы озвучил Le Figaro представитель правительства Оливье Веран, который рассказал, что на совещании должны обсудить, действительно ли заражение стремительно прогрессирует, разработать для граждан официальные рекомендации по реакции на насекомых и о том, как действовать, если дом уже поражён ими, а также приняты конкретные решения, что делать в сложившейся ситуации.

Мэрия Парижа, политическая оппозиция, президентское большинство и иностранная пресса обеспокоены взрывным ростом количества сообщений о клопах за последние недели. Исполнительные власти пытаются сдержать панику, сообщая, что большинство последних случаев не были подтверждены. Заместитель министра транспорта Клеман Бон заявил, что из 37 случаев, о которых сообщалось, ни один не подтвердился. Чиновник призвал не допустить «ускорения или всплеска» этого явления, а также «психоза или тревоги». С ним согласны и в Министерстве здравоохранения.

На прошлой неделе оппозиционная депутат Матильд Пано принесла клопов прямо на заседание Национальной ассамблеи.

Из-за этих насекомых по всей Франции, по данным Министерства образования, закрыто уже семь школ, ещё в нескольких проводят дезинфекцию.

Сильная обеспокоенность у мэрии Парижа ещё и потому, что в городе ожидают не менее 15 миллионов посетителей во время Олимпийских Игр, начинающихся 26 июля 2024 года. Первый заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар хоть и призвал правительство организовать конференцию по борьбе с клопами, однако предостерёг от истерии, отметив, что Игры не находятся под угрозой.

Однако эти заявления не остановили иностранную прессу, подхватившую тему постельных клопов именно в контексте грядущей Олимпиады.

Соседствующие с Францией страны озабочены возможным распространением зоны заражения и попаданием клопов на территории их государств. Об этом пишет зарубежная пресса, тональность которой от юмора перешла к обеспокоенности возможной миграцией клопов, о которой говорится в материале National Geographic.

По мнению издания, угроза распространения насекомых-паразитов обусловлена ростом мирового туризма, миграцией большого количества людей, а также тем, что насекомые приобретают иммунитет к химическим веществам, которыми их пытаются уничтожить. Некоторые эксперты предполагают, говорится в статье, что Европа сейчас оказалась перед угрозой заражения, подобного тому, что произошло в конце Второй мировой войны.

«Дойдут ли постельные клопы из Парижа в Великобританию? Они уже здесь», – такое название материала у Sky news. В интервью телекомпании микробиолог Дэвид Кейн предполагает, что «в Лондоне, вероятно, такая же проблема, как и в Париже».

«Эта проблема есть и в Бельгии, но там она скрыта лучше, чем во Франции», — пишет La Libre.

В Германии клопы попали на первую полосу ежедневной газеты Frankfuter Allgemeine с предупреждением: «паразит распространяется и в Германии». По мнению опрошенных этими изданиями специалистов, для клопов нет границ, поскольку они «путешествуют» в чемоданах и одежде.

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